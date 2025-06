Golpistas do cartão trocado se passavam por ambulantes e atuavam no entorno da Arena e Beira-Rio

Dinheiro em espécie, maquininhas e mais de 30 cartões foram apreendidos.

A quadrilha que aplica o golpe do cartão trocado, alvo de operação da Polícia Civil de Santa Catarina na manhã desta quarta-feira (4), se aproveitava de locais com grande circulação de público para cometer os crimes. Se passando por ambulantes de bebidas e vendedores de churrasquinho, o grupo distraía as vítimas e trocava o cartão de crédito/débito por semelhantes.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, os agentes apreenderam cerca de 30 cartões na casa de um dos alvos, no bairro Restinga. Também foram encontradas diversas maquininhas e mais de R$ 26 mil em espécie.

Com a apreensão desses cartões, a Polícia Civil vai buscar os nomes e identificar possíveis ocorrências de furto. A suspeita é de que esses cartões tenham sido furtados no entorno da Arena do Grêmio e do Estádio Beira-Rio.

— Geralmente quando tem alguma festa, evento de grande proporção, as pessoas se colocam como ambulantes, vendendo churrasquinho, vendendo bebidas. Na hora que vai efetuar a compra, eles falam que o cartão não tá passando, e nessa hora de passar e não passar, eles trocam o cartão. Eles utilizam um cartão de crédito semelhante da vítima, da mesma bandeira e modelo. Entrega e a vítima vai embora — explicou o delegado Verdi Furlanetto, da Polícia Civil de Santa Catarina.

A investigação começou no Estado catarinense porque o grupo também atuava em eventos de Florianópolis. Pelo menos seis vítimas, que perderam até R$ 60 mil cada, foram identificadas.