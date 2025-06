Golpe do cartão trocado: quadrilha do RS que atuava em SC é alvo de operação em Porto Alegre e Florianópolis

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre , na manhã desta quarta-feira (4), contra quadrilha investigada por aplicar o golpe do cartão trocado . A suspeita é de que o grupo lesou pelo menos seis pessoas em cerca de R$ 60 mil cada.

Segundo o delegado Verdi Furlanetto, de Florianópolis, o grupo se aproveitava do movimento do verão e grandes eventos no litoral catarinense para cometer o crime. Mandados também são cumpridos na capital de SC.