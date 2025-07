Esquema milionário Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Golpe da vaca virtual": esquema de pirâmide faz lavagem de dinheiro em grande escala no Uruguai

Escândalo aconteceu no país com mais cabeças de gado per capita do mundo: 11,3 milhões de vacas, para 3,4 milhões de habitantes

30/06/2025 - 17h59min Compartilhar Compartilhar