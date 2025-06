Gerente do Mirage Circus é preso em Porto Alegre por ligação irregular de energia no estacionamento

Mirage Circus estreou temporada em Porto Alegre no início do mês.

O gerente do Mirage Circus foi preso em flagrante na segunda-feira (16) por furto de energia elétrica em Porto Alegre. A prisão foi feita pela Polícia Civil após a identificação de uma ligação irregular no estacionamento da estrutura, instalada na Avenida Padre Cacique, na Zona Sul.

Segundo o delegado Luciano Peringer, titular da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, a estrutura principal do circo utiliza geradores regulares , dentro dos padrões exigidos pela CEEE Equatorial. No entanto, o estacionamento sendo estava abastecido por uma ligação direta ao disjuntor de um poste, prática conhecida como " gato ".

A denúncia foi feita pela própria CEEE Equatorial, que atua na fiscalização desse tipo de crime. De acordo com a concessionária, desde o início do ano, 86 pessoas foram presas em operações contra o furto de energia.

À polícia, a administração do circo alegou que a ligação direta já existia no local antes do início da locação e que não tinha conhecimento prévio da irregularidade. O gerente — que não teve o nome divulgado — foi liberado após pagamento de fiança.