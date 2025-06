"Faria tudo de novo": o que disse o adolescente que confessou matar os pais e o irmão no RJ

O adolescente de 14 anos que confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão de três anos no último sábado (21), em Itaperuna, no Rio de Janeiro, falou sobre o crime em depoimento à Polícia Civil. De acordo com delegado Carlos Augusto Guimarães, a frieza com que o adolescente relatou os fatos chamou atenção.