Facção envolvida em tiroteio que matou jovem com bala perdida na Restinga é alvo da polícia

Na madrugada de 16 de novembro do ano passado, Camilla Lopes Fruck, 25 anos, estava no banco traseiro de um veículo, com quatro amigos, na zona sul de Porto Alegre. Pararam em frente a uma loja de bebidas, na Esplanada da Restinga. Foi quando se iniciou um tiroteio. Ao ouvir os disparos, Camilla se abaixou, junto de duas amigas, no banco de trás. Em determinado momento, levantou a cabeça e foi baleada. O disparo deu fim à trajetória da jovem.

Um dos grupos envolvidos nesta troca de tiros é alvo de ofensiva da Polícia Civil e da Brigada Militar nesta terça-feira (17). Durante a Operação Para Bellum — Fase Pandora, são cumpridas 41 ordens judiciais, na zona sul da Capital, sendo quatro mandados de prisão preventiva e 37 de busca e apreensão. A ação é resultado de investigação da 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre e da Delegacia de Homicídios de Canoas. Durante a operação foram presos cinco suspeitos de envolvimento com esse grupo e apreendidos dois fuzis. Entre os presos, estão duas mulheres, uma delas estava foragida e outra foi flagrada com drogas.

A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que o atirador suspeito de matar Camilla, que atuava como segurança de um ponto de tráfico, bem próximo de onde estava o veículo, trocava tiros com uma facção rival. Durante o tiroteio, alvejou o carro onde estava a jovem, na linha dos tiros.

Camilla não tinha qualquer vínculo com o crime organizado, segundo a polícia. O suspeito dos disparos foi preso poucos dias após o crime, em Butiá, na Região Carbonífera. Ele é integrante de um grupo que atua na área da 1ª Unidade da Restinga, que também foi alvo de operações ainda no ano passado, em razão deste crime.

Nesta terça-feira, o alvo da ofensiva é o grupo que estava do outro lado da Esplanada. A quadrilha, que também atua em outra área da Restinga, é vinculada a uma facção criminosa do Vale do Sinos. Além da morte de Camilla, são investigados por outros ataques a tiros ocorridos neste ano.

O mais recente foi também na Restinga, no último domingo (15). Um adolescente de 13 anos e um homem de 18 foram baleados, na Rua Doutor Carlos Niederauer Hofmeister. As vítimas foram hospitalizadas. A polícia confirmou nesta terça-feira que o adolescente não resistiu aos ferimentos.

Disputas de território

Outro ataque, em Canoas, na Região Metropolitana, é atribuído ao mesmo grupo criminoso. Em 25 de janeiro deste ano, dois homens, de 36 e 37 anos, foram alvos de disparos no bairro Rio Branco. As vítimas, que também seriam integrantes de uma facção rival, foram alvejadas, mas sobreviveram.

— Esse mesmo grupo tem se envolvido nesses crimes, com intuito de eliminar criminosos rivais. Foi o que aconteceu na Restinga, em novembro, e agora novamente no último fim de semana. Da mesma forma, houve um movimento de tentativa de expansão em Canoas — explica o delegado Mario Souza, diretor do DHPP.

Além de prender suspeitos de envolvimento nos crimes, a operação tem como objetivo a retirada de armas de fogo em poder do grupo.

— A outra facção já sofreu operações ainda no ano passado, inclusive com a prisão do autor do crime. Esta facção, que estava do outro lado da Esplanada, é alvo agora, dentro do nosso protocolo de medidas contra homicídios cometidos pelo crime organizado — diz Souza.

Homenagem à vítima

A jovem Camilla, morta no tiroteio em novembro do ano passado, cresceu na Zona Sul, onde morou com a mãe até se mudar para o bairro Belém Novo.

Camilla chegou a iniciar a faculdade de enfermagem, mas precisou trancar os estudos por falta de dinheiro. Havia conseguido ser aprovada para um emprego numa loja, onde deveria começar a trabalhar na semana seguinte.