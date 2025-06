Estudante espancado durante assalto em Porto Alegre passa por reconstrução facial e planeja mudar de cidade: "Aqui ele não vai ficar mais"

Assalto aconteceu por volta das 5h40min de terça-feira passada (3). Câmeras de segurança / Reprodução

O estudante de 25 anos que foi vítima de assalto na semana passada, no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito, em Porto Alegre, passou por uma cirurgia de reconstrução facial nesta terça-feira (10).

Conforme a família, o procedimento durou cerca de seis horas e contou com intervenções no nariz, maxilar, testa e mandíbula. Essas regiões ficaram quebradas ou fraturadas em razão das agressões sofridas pelo estudante de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) durante o roubo.

Além do trauma físico, o jovem vem lidando com o impacto psicológico do espancamento e as mudanças repentinas na vida, como afastamento do trabalho e da faculdade:

— No início, ele estava muito abalado. Chorava com frequência. Agora, estamos um pouco mais aliviados com a cirurgia, mas não sabemos como ficará o rosto dele — ressalta a mãe do jovem, que teve a identidade preservada.

Mudança de cidade

O trauma é tão grande que o estudante não deseja voltar a morar no Quarto Distrito, temendo a segurança da localidade.

— Ele ficou muito traumatizado. Vendemos o apartamento dele no São Geraldo. Aqui ele não vai ficar mais. Ele disse que não consegue nem voltar lá pra pegar as coisas dele. Vamos ter que buscar para ele — acrescenta a mãe, que deve levar o filho para uma cidade do Vale do Sinos.

Zero Hora entrou em contato com a casa de saúde onde o estudante está internado. A instituição afirmou que não informa o estado de saúde de pacientes em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Relembre o caso

O estudante de 25 anos foi vítima de assalto na terça-feira passada (3), no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito, em Porto Alegre. O jovem sofreu agressões durante a abordagem criminosa.

O assalto aconteceu por volta das 5h40min, na Rua Moura Azevedo. O estudante saía de casa, em direção ao ponto de ônibus para ir trabalhar, quando avistou dois homens em uma moto. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos (veja acima).

O jovem diz que percebeu que a dupla o observava de forma suspeita, o que o motivou a correr de volta ao prédio onde reside há dois anos. No entanto, não conseguiu entrar a tempo e foi alcançado pelos criminosos.

Ele conta ter conseguido jogar o celular para dentro do portão, mas a dupla conseguiu roubar sua mochila e agredi-lo, com chutes e socos. Após o assalto, os bandidos ainda utilizaram um cartão bancário que estava na mochila do estudante, gerando um prejuízo estimado em R$ 500.

Depois das agressões, ele conversou com uma vizinha, que acionou o socorro.