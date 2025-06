Estudante da UFRGS que tentou se formar com suástica no rosto vira réu por apologia ao nazismo

Vinícius Krug de Souza desenhou uma suástica e outros símbolos extremistas no rosto. André Ávila / Agencia RBS

A Justiça tornou réu Vinícius Krug de Souza, então estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que tentou participar da própria colação de grau com uma suástica pintada no rosto. O fato aconteceu em fevereiro, no Campus Centro, em Porto Alegre.

O estudante responderá a processo por apologia ao nazismo. Em caso de condenação, a pena prevista é de prisão de dois a cinco anos e multa.

O Ministério Público (MP) ofereceu denúncia no início desta semana, e a Justiça o tornou réu nesta sexta-feira (27).

O juiz Frederico Menegaz Conrado, da 8ª Vara Criminal da capital, entendeu que "os requisitos legais foram cumpridos, permitindo que o processo siga".

O advogado Jader Santos, que representa Vinícius Krug de Souza, informou à reportagem que a defesa vai se manifestar somente nos autos.

Conforme a denúncia, além da suástica, Krug, que se formou em Engenharia de Minas, "também utilizava outros desenhos com conotações extremistas e escolheu uma música comumente vinculada a manifestações de apologia ao nazismo".

Relembre o caso

Em fevereiro, a UFRGS proibiu o formando do curso de Engenharia de Minas de participar da colação de grau com uma suástica pintada no rosto.

Vinícius Krug de Souza estava no local da cerimônia com o desenho na face antes da formatura, disse a instituição. Diante de advertência da universidade, ele removeu a pintura e participou da solenidade com outros símbolos no rosto.

A UFRGS registrou boletim de ocorrência sobre o caso.

Provas reunidas

Conforme a investigação, foram ouvidos o deputado estadual Leonel Radde (PT), que registrou a ocorrência criminal na ocasião, o vice-reitor da UFRGS, que presidiu a formatura e o coordenador de segurança da UFRGS. Também prestaram depoimento o estudante, a mãe dele, a namorada e uma amiga.

Computadores e celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia técnica do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que ainda analisa o conteúdo dos dispositivos.

Comissão da UFRGS avalia caso

A UFRGS segue avaliando possíveis sanções. Em março, uma votação definiu a composição da comissão que vai analisar o caso.

Conforme a universidade, o grupo é formado por seis integrantes. São dois professores, dois técnico-administrativos e dois estudantes.

Ainda não há detalhes sobre o cronograma de trabalho e prazo para apresentação do parecer final.

O que diz a lei brasileira

A apologia do nazismo se enquadra na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime:

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social

Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa