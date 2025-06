"Chorei a tarde inteira": estudante é espancado durante assalto em Porto Alegre

Assalto aconteceu por volta das 5h40min de terça-feira. Câmeras de segurança / Reprodução

Um estudante de 25 anos foi vítima de assalto na terça-feira (3), no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito, em Porto Alegre. O jovem, que cursa Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sofreu agressões durante a abordagem criminosa e está hospitalizado. A Polícia Civil investiga o caso.

O assalto aconteceu por volta das 5h40min, na Rua Moura Azevedo. O estudante saía de casa, em direção ao ponto de ônibus para ir trabalhar, quando avistou dois homens em uma moto. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.

O jovem diz que percebeu que a dupla o observava de uma forma suspeita, o que o motivou a correr de volta ao prédio onde reside há dois anos. No entanto, não conseguiu entrar a tempo e foi alcançado pelos criminosos.

Ele conta ter conseguido jogar o celular para dentro do portão, mas a dupla conseguiu roubar sua mochila e agredi-lo, com chutes e socos. Após o assalto, os bandidos ainda utilizaram um cartão bancário que estava na mochila do estudante, gerando um prejuízo estimado em R$ 500.

Estado de saúde

Conforme a vítima, as agressões geraram fraturas no rosto, especialmente na região do nariz, sendo necessário realizar uma cirurgia de reconstrução da face.

— Eu estou muito triste. Chorei a tarde inteira. Não sei como ficará meu rosto depois da cirurgia — afirma o estudante de Química, que nunca havia sido assaltado anteriormente.

Depois das agressões, ele conversou com uma vizinha, que acionou o socorro.

Zero Hora entrou em contato com a casa de saúde, onde o estudante está internado, que afirmou que não informa o estado de saúde de pacientes em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).