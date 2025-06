Especial multimídia de Zero Hora com podcast em seis episódios reconta série de assassinatos do Maníaco do Cassino

A partir de terça-feira (17), episódios do podcast serão liberados semanalmente no Spotfy e no canal de GZH no Youtube. Renan Mattos / Agencia RBS

No fim da década de 1990, uma série de assassinatos aterrorizou moradores e veranistas do Cassino, em Rio Grande, no sul do Estado. Os ataques, que ocorreram entre dezembro de 1998 e março de 1999, foram cometidos contra casais que ficavam à noite dentro de carros à beira-mar, um costume típico da praia conhecida como a maior do mundo e liberada para o trânsito de veículos na areia.

O assassino, que revelou-se um serial killer, apelidado de Maníaco do Cassino, matou sete pessoas e deixou uma adolescente tetraplégica, em uma onda de violência que só cessou em abril de 1999, após caçada policial que mobilizou mais de 500 agentes das forças de segurança.

Nesta segunda-feira (16), Zero Hora reconta essa história no especial multimídia O Maníaco do Cassino, exclusivo para assinantes. Um podcast em seis episódios reconstitui a sequência de homicídios, com testemunhos de moradores do balneário, veranistas, investigadores e sobreviventes. Vídeos com imagens históricas e de bastidores da produção, ilustrações animadas que reconstituem a ação do serial killer e reportagens, documentos e fotografias de época eternizam esse período sombrio da história gaúcha.

A partir de terça-feira (17), os episódios do podcast serão disponibilizados semanalmente no Spotfy e no canal de GZH no Youtube.

