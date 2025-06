Entenda a polêmica envolvendo o cantor MC Brisola e a namorada Michelle Heiden

A confusão ocorreu no apartamento do artista, na Rua Bela Cintra, região central da capital paulista. Instagram / @mcbrisola / @michelleheidenn / Reprodução

O funkeiro MC Brisola, 32 anos, foi detido pela Polícia Militar de São Paulo na madrugada de domingo (1º) após uma briga com a ex-namorada, a psicóloga e modelo Michelle Heiden, 31.

A confusão ocorreu no apartamento do artista, na Rua Bela Cintra, região central da capital paulista, e terminou com acusações de agressão mútua e ameaça. A polícia encontrou no local um arsenal de armas, incluindo um fuzil, que foi apreendido.

Michelle, que recentemente foi eleita Miss Woman Brasil 2025, afirma que foi vítima de um relacionamento abusivo marcado por chantagem emocional, agressões físicas e ameaças.

Ela diz ainda que pretende pedir uma medida protetiva contra o ex-companheiro por temer pela própria segurança, segundo o g1.

— Ele me agrediu. Eu jamais imaginei que a situação chegaria a esse ponto. Atendo justamente mulheres que sofrem agressões dos companheiros. Não imaginei ser uma vítima também — afirmou em entrevista à TV Globo.

Entenda como começou a briga

A confusão teria começado após Michelle ir até a casa do cantor por conta de uma emergência: um dos cachorros do ex-casal, que está sob guarda compartilhada, havia engasgado com um objeto. Sem conseguir contato com Brisola, ela decidiu ir pessoalmente até o apartamento dele.

No local, encontrou o funkeiro com outra mulher. Segundo o boletim de ocorrência, Brisola estava nu e a convidada, uma dentista, no banheiro.

As roupas dos dois estariam espalhadas pelo quarto. Traída, Michelle teria reagido com tapas. O cantor, então, também teria agredido a ex-namorada e a ameaçado com um fuzil.

— Ele bebia muito, e eu tentava, de todas as formas, convencê-lo a parar. Isso se tornou insustentável com o tempo — contou Michelle, relatando que os episódios de violência eram mais frequentes quando o cantor estava embriagado.

A psicóloga também disse que o cantor mantinha armas em casa e chegou a enviar vídeos com ameaças de suicídio como forma de pressioná-la psicologicamente. Ainda segundo ela, durante o rompimento, Brisola tentou forçar ela a reatar com chantagens e intimidações.

— Era um relacionamento marcado por chantagem e controle. E agora estou recebendo mensagens que considero ameaçadoras.

Armas apreendidas

A polícia encontrou no apartamento de Brisola um fuzil, duas pistolas, munições de diferentes calibres e carregadores. O cantor apresentou documentação que o identifica como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), incluindo Certificado de Registro emitido pelo Exército. Ainda assim, as armas foram apreendidas.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. O delegado de plantão decidiu pela liberação do funkeiro por não haver flagrante, mas justificou a apreensão do armamento como medida de proteção à integridade física da vítima.

Michelle também afirmou que teve os pulsos machucados durante a discussão e negou ter ido acompanhada ao local, como alega a defesa de Brisola.

— Fui sozinha. Quando percebi o que estava acontecendo, mandei mensagem para duas amigas, que foram até lá me ajudar — declarou.

A dentista que estava no apartamento contou à polícia que deu carona ao cantor e resolveu tomar banho antes de ir para casa. Ela disse ter ouvido tapas, socos e xingamentos enquanto estava no banheiro, além de alguém gritar do lado de fora: "Saia do banheiro".

Sobre as acusações de ameaça com arma de fogo, MC Brisola argumentou, nos stories do Instagram, que as armas encontradas em sua residência estão legalmente registradas desde 2018, dentro das regras para CACs.

O que diz a defesa de MC Brisola

Em nota, a defesa do cantor, representada pelo advogado Lucas Daniel Collantoni, afirma que Michelle apareceu sem autorização na residência e, ao flagrá-lo com outra mulher, teve uma atitude agressiva, incentivada por duas amigas.

O advogado sustenta que Brisola não reagiu às agressões e se dirigiu espontaneamente à delegacia para registrar boletim de ocorrência.

"Em respeito à verdade e diante das informações que vêm sendo disseminadas de forma parcial, a defesa de SILAS, conhecido artisticamente como MC BRISOLA, vem a público esclarecer os fatos ocorridos na data de ontem.

Após inúmeras tentativas de contato não correspondidas, a ex-companheira do artista compareceu, de forma não anunciada e sem autorização, à sua residência particular, onde ele se encontrava acompanhado. Ao deparar-se com a situação, ela teve um comportamento agressivo, partindo fisicamente para cima de SILAS, com incentivo de duas amigas que a acompanhavam.

Mesmo sendo vítima de agressões, SILAS em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência.

Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados. Por outro lado, a ex-companheira não apresenta quaisquer lesões, o que reforça a condição de vítima de SILAS diante dos fatos.

Imediatamente após o ocorrido, SILAS dirigiu-se espontaneamente à unidade policial competente, onde prestou esclarecimentos e registrou boletim de ocorrência por agressão física, tomando todas as providências cabíveis no âmbito criminal.

Por orientação de sua defesa, SILAS manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional.

Reiteramos a confiança nas instituições e no devido processo legal, e repudiamos toda e qualquer tentativa de inversão de valores ou exposição indevida de sua imagem."

Pronunciamento nas redes sociais

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, MC Brisola apresentou sua versão dos fatos sobre a briga com a ex-namorada, Michelle Heiden.

O funkeiro afirmou que conhece a psicóloga há cerca de dois anos, período em que mantiveram um relacionamento sem compromisso fixo. Segundo ele, o vínculo era marcado por idas e vindas e constantes discussões, motivo pelo qual decidiram não formalizar a relação.

No relato, Brisola contou que, no sábado, estava em casa com uma convidada que tomava banho quando Michelle teria aparecido de surpresa, acompanhada de duas amigas. De acordo com ele, as três entraram no apartamento sem autorização e iniciaram um confronto.

O cantor afirma ter sido vítima de agressão e diz que o segurança do prédio agiu rapidamente para conter a situação. Todos foram então levados à delegacia. O artista relatou ainda ter registrado boletim de ocorrência e se submetido a exame de corpo de delito.

Ele também compartilhou capturas de tela de uma conversa que teria ocorrido entre ele e Michelle pouco antes da confusão, como forma de reforçar sua versão dos acontecimentos. Até o momento da reportagem desta matéria, Michelle Haiden não havia se pronunciado nas redes sociais.

Quem é MC Brisola

Silas Rodrigues Santos, o MC Brisola, é um funkeiro paulista com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. No Spotify, ele acumula cerca de 188 mil ouvintes mensais.

Entre seus sucessos estão Proposta Irrecusável e Do Jeito Que a Noite Pede, além de colaborações com artistas como MC Ryan SP e MC Brinquedo.