"Eles sabiam tudo sobre mim. Fiquei em pânico", relata médico gaúcho que teve contas invadidas por golpistas

Os transtornos com uma conta de e-mail se transformaram numa dor de cabeça bem maior para um médico de Porto Alegre. O profissional é uma das vítimas de um grupo de São Paulo, alvo de operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17). A série de fraudes tinha como objetivo ter acesso aos valores aplicados pelas vítimas. Para isso, os golpistas acessavam documentos dos médicos e criavam contas falsas em outros bancos.

— Uma corretora me chamou, dizendo que havia perfil de pessoa que estava querendo que eu disponibilizasse metade do valor que eu tinha numa conta de banco que eu havia aberto no Exterior. Essa pessoa que estava se passando por mim abriu uma conta em meu nome no Exterior. Tinha minha cópia do imposto de renda, sabia todos os meus dados — explica o médico, que preferiu não se identificar na reportagem.