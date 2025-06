Cinco são condenados por matar motorista de aplicativo em emboscada em Rio Pardo

Corpo de Ongaro foi encontrado em área de mata em setembro de 2020. Polícia Civil / Divulgação

Cinco réus foram condenados pelo Tribunal do Júri, no fórum de Santa Cruz do Sul, por envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Patrick Brum Dall Ongaro, 30 anos, ocorrido em agosto de 2020, em Rio Pardo. O julgamento foi encerrado nesta sexta-feira (6).

Segundo denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Patrick foi morto em uma emboscada planejada por uma facção criminosa. O crime teve como motivação a vingança, após a vítima se envolver com uma mulher que tinha relacionamento com um dos integrantes do grupo. De acordo com o MP, ela não é uma das condenadas pelo crime.

O homicídio, triplamente qualificado, foi cometido com extrema crueldade, dificultando a defesa da vítima, de acordo com o MP. Os réus também foram responsabilizados por ocultação de cadáver e corrupção de menores. As dosimetrias das penas aplicadas aos três homens e duas mulheres serão divulgadas ainda neste final de semana, segundo o MP.

Relembre o crime

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Patrick foi atraído a Rio Pardo sob o pretexto de realizar uma entrega, em uma corrida particular fora da plataforma de aplicativo. No entanto, tratava-se de uma emboscada arquitetada por uma facção criminosa que envolvia, inclusive, dois adolescentes. Os menores, já julgados anteriormente, cumprem medida socioeducativa.

O motorista havia saído de Cruz Alta, no noroeste do Estado, no dia 27 de agosto, com destino a Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Ele foi dado como desaparecido e, duas semanas depois, teve o corpo encontrado em uma área rural do município.

As investigações apontaram que ele foi assassinado de forma brutal dentro de uma casa na Vila Pinheiros. A motivação do crime teria sido vingança, após Patrick se envolver com uma mulher ligada a um homem que fazia parte de um grupo criminoso responsável por diversos homicídios na região.

Segundo a polícia, a suposta entrega era, na verdade, de drogas. A vítima acreditava que faria a entrega, receberia o pagamento e retornaria para Cruz Alta.

Entre os cinco condenados estão o mandante do crime — que já estava preso desde a época dos fatos —, três homens e duas mulheres. O veículo da vítima, um Ônix branco, foi localizado dias depois no mesmo bairro e, de acordo com a polícia, ainda foi usado em outro homicídio, ocorrido no dia 28 de agosto, quando um homem de 34 anos foi morto a tiros.