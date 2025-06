Casal suspeito de aliciar filho adolescente a participar do tráfico de drogas é alvo de ofensiva; quatro pessoas são presas

As buscas ocorrem nas residências dos alvos e no sistema penitenciário de Charqueadas. Até as 7h30min, quatro pessoas haviam sido detidas.

Entre os alvos da ação, está um casal suspeito de ter aliciado o filho , um adolescente de 15 anos, a participar do esquema de tráfico de drogas. O pai é um dos detidos na operação. A mulher não estava em casa no momento da ofensiva.

Investigação

A investigação teve início em agosto de 2024. Conforme as informações repassadas para a polícia na ocasião, o pai do adolescente — preso nesta terça — era visto com frequência traficando no bairro Florescente, em Viamão, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica e armas de fogo.