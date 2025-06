Caminhão com placas do RS tem carga de mais de uma tonelada de maconha apreendida em rodovia do Paraná

Total da carga de droga apreendida chega a mais de uma tonelada. PRF / Divulgação

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha escondida na carga de um caminhão no Paraná. A ação ocorreu na terça-feira (3), na BR-277, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista foi preso em flagrante.

O veículo tinha placas do Rio Grande do Sul e estava sendo investigado. A apreensão foi possível após um monitoramento prévio feito pela 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (1ªDin) da Polícia Civil gaúcha.

Monitoramento

Um alerta foi dado aos policiais rodoviários na terça. Foi quando eles fiscalizaram a carga e encontraram diversos fardos de maconha ocultos sob uma lona.

— Todas as idas e vindas desse caminhão ao Rio Grande do Sul vinham sendo monitoradas há cerca de três meses — afirma o delegado Ewerton Melo, titular da 1ªDin.

Pacotes foram encontrados escondidos na carroceria do caminhão, que tinha placas do Rio Grande do Sul. PRF / Divulgação

O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Ele confessou que havia carregado a droga em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, e que o destino final era a região de Curitiba.