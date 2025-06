"Legítima defesa" Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Após matar ex-namorado a facadas, mulher vai à delegacia e confessa o crime em Igrejinha, diz polícia

O homem, de 28 anos, foi encontrado sem vida, com ferimentos provocados por arma branca na região do tórax. Ela foi liberada enquanto as investigações prosseguem

10/06/2025 - 23h56min Atualizada em 11/06/2025 - 09h35min