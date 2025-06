Adolescente que confessou ter matado a família pesquisou como receber FGTS de pessoas falecidas, diz polícia

Corpos do pai, da mãe e do irmão foram localizados em cisterna da casa. Redes Sociais / Reprodução

O adolescente de 14 anos que confessou, na quarta-feira (26), ter matado os pais e o irmão de três anos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, teria pesquisado na internet como receber Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de pessoas falecidas, segundo a polícia. As informações são do g1.

Conforme a investigação, o pai do adolescente tinha R$ 33 mil no fundo. O dinheiro seria utilizado pelo menino para viajar a Mato Grosso e encontrar sua namorada virtual, uma adolescente de 15 anos.

Os pais teriam proibido o menino de ir até outra cidade para ver a namorada, o que pode ter sido a motivação para as mortes, conforme a polícia.

Segundo a polícia, o menino vai responder por fato análogo ao crime de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

Adolescente confessou ter matado pais e irmão

A ação aconteceu no sábado (21), quando a vó do menino já teria suspeitado do sumiço da família. Na quarta-feira (25), o menino foi apreendido, após confessar ser o autor das mortes.

Duas hipóteses são investigadas pela polícia. Uma delas é que os pais do adolescente eram contra o relacionamento. A outra é que os assassinatos teriam sido cometidos por questões financeiras.

— Essas proibições e o desagrado dos pais em relação ao relacionamento virtual dele com a menina de outro Estado parecem ter sido fatores importantes. Foi isso que ele nos contou, pelo menos. No entanto, também existe a possibilidade de que a motivação tenha sido a ganância, já que ele sabia que o pai teria uma quantia significativa a receber do FGTS. Tudo isso ainda está sendo investigado — disse Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP, de Itaperuna.

Além disso, a polícia investiga se a namorada teria algum tipo de envolvimento ou influência no crime. Ela foi identificada e localizada nesta quinta-feira (26).

Relembre

Um adolescente de 14 anos confessou matar os pais e o irmão de três anos na quarta-feira (25), em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro (RJ). Ele foi apreendido pela Polícia Civil do Rio.

Os corpos foram encontrados em uma cisterna da casa, usada geralmente para armazenar água, na manhã de quarta, por uma equipe da 143ª DP de Itaperuna.

A polícia começou a apurar o caso na terça-feira (24), quando o adolescente foi levado pela vó à delegacia para registrar o desaparecimento da família. A vó teria contado aos agentes que tentava contato com os pais do menino desde sábado (21).

Leia Mais Grupo suspeito de prejuízo de R$ 21 milhões ao fisco é alvo da PF

Na manhã de quarta, os policiais foram até a casa da família para realizar a perícia. Os agentes então encontraram manchas de sangue no colchão e roupas ensanguentadas e parcialmente queimadas. Além disso, foram encontrados os celulares das vítimas numa bolsa.

Ao sentir um forte odor, agentes encontraram os corpos das vítimas na cisterna da casa, já em avançado processo de decomposição.

Após a descoberta dos corpos, o adolescente confessou ter executado os pais e o irmão de três anos. A justificativa foi que ele teria sido proibido de ir a um encontro em outro Estado.