Adolescente matou família com tiro na cabeça no Rio de Janeiro, aponta laudo

Jovem teria utilizado arma do pai para matá-lo junto com a mãe enquanto ambos dormiam.

O adolescente de 14 anos que confessou ter matado os pais e o irmão de três anos em Itaperuna, no Rio de Janeiro executou as vítimas com tiro de arma de fogo na cabeça, apontou o laudo do Instituto Médico Legal (IML). As informações são do g1.