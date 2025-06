Adolescente de 17 anos morre em SP após comer bolo envenenado entregue com bilhete anônimo

Um bilhete foi entregue junto ao bolo com declaração de amor a jovem.

Ana Luiza de Oliveira Neves, uma adolescente de 17 anos, morreu no último domingo (1º), em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, após comer um bolo de pote envenenado, entregue em sua casa com um bilhete anônimo.

Ela foi levada ao hospital ainda no sábado com sinais de intoxicação, mas teve alta. No dia seguinte, voltou a passar mal e já chegou ao pronto-socorro sem vida.