Vídeo mostra ataque a tiros dentro do túnel da Conceição

Atiradores saem de carro durante ataque no túnel da Conceição.

O ataque a tiros que parou o trânsito no túnel da Conceição por cerca de 2h, na noite desta quinta-feira (1º), foi registrado por câmeras de monitoramento.

As imagens mostram o momento em que ocupantes de um Fiat Cronos saem do carro e abrem fogo contra um Uno, parado na via. Os atiradores fugiram após o ataque. Ninguém ficou ferido.