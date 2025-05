Homem morre em ataque a tiros na zona sul de Porto Alegre após deixar filho na escola

Fato ocorreu em frente à escola estadual de Ensino Médio Visconde Do Rio Grande.

Um ataque a tiros foi registrado em frente à escola estadual de Ensino Médio Visconde Do Rio Grande, no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre, por volta das 13h15min desta terça-feira (6). Um homem, identificado como Alexandro Freitas, de 47 anos, morreu no local. Segundo a diretora da instituição de ensino, os alunos já estavam nas salas de aula quando houve o fato.