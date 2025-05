Três homens morrem em confronto com a Brigada Militar em Canoas

Três homens morreram após entrar em confronto com a Brigada Militar (BM) por volta da 1h deste sábado (24) em Canoas , na Região Metropolitana.

O grupo foi interceptado pelos agentes na avenida Esperança, no bairro Guajuviras, após denúncias de moradores do bairro. Eles estavam circulando em um carro com placas clonadas quando foram abordados pela polícia.