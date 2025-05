Suspeito de matar jovem em Gravataí é preso em Goiânia

Maria Eduarda, 21 anos, foi encontrada sem vida dentro de casa no último sábado (24). Instagram / Reprodução

O homem suspeito de assassinar a jovem Maria Eduarda Duarte Costa, 21 anos, em Gravataí, foi encontrado nesta terça-feira (27) escondido na casa de uma familiar em Goiânia (GO). A prisão foi cumprida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Gravataí com apoio da Polícia Civil de Goiás. A vítima foi encontrada sem vida dentro de casa no último sábado (24). O caso é tratado como feminicídio.

Conforme a investigação, o suspeito saiu do Rio Grande do Sul no mesmo dia do crime, onde embarcou em um ônibus na rodoviária de Porto Alegre para São Paulo. De lá, seguiu depois para Goiânia. O nome dele não foi revelado.

Com as informações sobre a fuga e depoimento de testemunhas, a Polícia Civil já havia pedido a prisão preventiva do homem. A Justiça, no entanto, decretou a prisão temporária com validade de cinco dias. Agora detido, o homem será transferido para o Rio Grande do Sul, onde será ouvido.

O crime

O assassinado aconteceu no bairro Imperial, no loteamento Breno Jardim Garcia, parada 103 de Gravataí. O corpo de Maria Eduarda foi localizado pela proprietária da residência que ela alugava, na Rua Boa Vista do Incra, que acionou a Guarda Municipal.

A perícia solicitada pela Polícia Civil apontou sinais de asfixia como causa da morte da jovem, que estava com um tecido comprimido na boca e um travesseiro em cima do rosto.

Relacionamento tumultuado

Maria Eduarda não tinha antecedentes criminais, nem inimizades conhecidas. Pessoas conhecidas dela apontam que o relacionamento com o suspeito era tumultuado, com várias idas e vindas.

A reportagem contatou algumas dessas testemunhas. Maria Eduarda teria confidenciado a amigos que não queria mais se relacionar com o homem com o qual mantinha uma espécie de namoro.

Eles teriam rompido o relacionamento. Após uma última discussão, a vítima teria combinado sair com amigos na noite de sexta-feira (23), mas não compareceu ao local combinado, e isso intrigou os conhecidos.