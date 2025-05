Suspeito de matar ex-companheira descumpriu medida protetiva concedida três dias antes do crime 

Polícia isolou a cena do crime para perícia. Vitor Rosa / Agência RBS

O homem suspeito de matar a ex-companheira em Três Coroas, no Vale do Paranhana, descumpriu medida protetiva concedida três dias antes do crime. Juliana Tais Mateus, 40 anos, foi morta a facadas na noite de segunda-feira (19) na casa onde morava. A mãe dela, Zilma Damiani Mateus, também foi atingida e está em estado grave. O homem, de 42, fugiu e está sendo procurado pela polícia.

Segundo informações do delegado Ivanir Caliari, titular da delegacia de Três Coroas, Juliana havia registrado um boletim de ocorrência na última sexta-feira (16) e, horas depois, entrou com um pedido de medida protetiva contra o ex-companheiro em caráter de urgência. A Justiça concedeu o pedido no mesmo dia.

A mulher procurou a polícia por conta de ameaças que ela teria recebido na segunda-feira anterior (12), quatro dias antes. Foi nesse dia, inclusive, que eles teriam encerrado o relacionamento de oito meses.

A reportagem apurou que, apesar da medida protetiva, o homem não estava usando tornozeleira eletrônica. Em casos como esses, a Justiça pode determinar o uso do equipamento, e a vítima recebe um aparelho para monitorar o agressor.

Segundo a polícia, não foi determinado o uso pelo juiz. O homem não possuía antecedentes e não tinha descumprido a ordem antes do fato. Em resposta a Zero Hora, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informou que "foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em 16/05/2025, mesma data em que solicitadas através da autoridade policial. Não foi requerido pela autoridade policial o uso da tornozeleira eletrônica no respectivo expediente".

A vítima já havia enfrentado situação semelhante com outro ex-companheiro. As investigações revelaram que em 2024 ela recebeu medida protetiva contra um homem, também em razão de ameaça. Este está preso por conta de um homicídio, sem ligação com o relacionamento.

O crime

Conforme a polícia, o crime ocorreu por volta das 19h30min de segunda-feira. O suspeito teria chegado de moto na residência de Juliana, na Rua Rui Barbosa, centro da Três Coroas. Além da mulher, estavam na casa a sua mãe, Zilma Damiani Mateus, de 68 anos, e a filha de 5 anos.