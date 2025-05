Sete pessoas são condenadas pelas mortes de DJs de Porto Alegre

Os corpos foram encontrados às margens da Estrada Leopoldo Petry, na região conhecida como Prainha. Polícia Civil / Divulgação

Sete pessoas foram condenadas pelas mortes de dois DJs em júris ocorridos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Os assassinatos de Leonardo Scherer Kologeski, 21 anos, e Diego Lafourcade, 36 anos, aconteceram em 1º de maio de 2020 no município do Vale do Sinos. Os corpos foram encontrados às margens da Estrada Leopoldo Petry, que liga o Centro com o bairro rural de Lomba Grande, com sinais de tiros.

Cada julgamento no Tribunal do Júri teve duração de dois dias. Os mandantes do crime foram julgados terça e quarta-feira (21), enquanto os executores, nos dias 13 e 14 de maio.

Todos foram condenados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe devido a desacerto envolvendo tráfico de drogas e emboscada, além do crime de organização criminosa.

As sentenças

Os dois mandantes do crime foram sentenciados a 55 anos de prisão , cada. Eles já se encontravam no sistema prisional na época dos fatos.

, cada. Eles já se encontravam no sistema prisional na época dos fatos. Duas pessoas, apontadas como atiradores, foram sentenciados a 33 e 38 anos de reclusão , respectivamente.

, respectivamente. Além deles, os dois responsáveis pelo transporte das vítimas foram condenados a 28 anos de prisão .

foram condenados a . Um homem, considerado intermediário do grupo, foi sentenciado a 33 anos de prisão .

do grupo, foi sentenciado a . Um acusado somente por organização criminosa foi absolvido.

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Leonardo Scherer Kologeski, 21 anos, e Diego Lafourcade, 36 anos, tiveram um desacerto relacionado à compra e venda de entorpecentes e, em razão disso, foram submetidos ao tribunal do tráfico e sentenciados à morte.

Os dois DJs foram atraídos ao local do crime, na rua que dá acesso à Prainha, em Novo Hamburgo, e executado com diversos tiros após uma emboscada.