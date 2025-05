Sergio Dalcol assume comando da Polícia Penal

Em nova troca de cadeiras na segurança pública gaúcha, Sergio Ilha Dalcol assumiu o comando da Polícia Penal , a antiga Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). A mudança foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (30).

Esta é a segunda troca na gestão da Polícia Penal em menos de três meses. Até então diretor-geral da instituição, Dalcol assumirá o comando do sistema prisional gaúcho no lugar de Luciano Lindemann, que ocupava o cargo desde março .

— Teremos a atenção e o cuidado necessário a quem faz o sistema prisional com excelência no Rio Grande do Sul: os nossos servidores. Temos um dos quadros mais qualificados do país e trabalharemos para garantir ainda mais condições para a atuação de todos — disse.