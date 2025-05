Prisão de casal com cocaína escondida em meia em Porto Alegre levou à investigação de tráfico internacional por aeroportos

Registro da PF mostra onde estava escondida a cocaína apreendida com um casal em Porto Alegre em 2024. Polícia Federal / Divulgação

A prisão de um casal flagrado com 6,6 quilos de cocaína escondidos nas meias e nos tênis em Porto Alegre, em abril de 2024, originou a investigação que, na manhã de sexta-feira (23), prendeu quatro pessoas suspeitas de integrarem um esquema de tráfico internacional de drogas, em Santa Catarina.

Na época, pouco antes de embarcarem no voo Porto Alegre-Lisboa, um casal foi parado e identificado como suspeito pelos agentes da PF no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Os nomes não foram divulgados.

A droga estava presa em meias e fitas nas canelas da mulher, de 20 anos. Ela ainda levava cocaína embaixo da palmilha do tênis. O homem que a acompanhava, de 22 anos, também foi preso. A droga tinha alto grau de pureza, segundo a PF.

Grupo estruturado, diz PF

A partir do flagrante, a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes da Polícia Federal no RS passou a tentar descobrir quem eram os chefes do esquema. O entendimento dos investigadores à época era de que o casal seria apenas “mula” – pessoas contratadas pelas quadrilhas para enviar as drogas, mas não os "cabeças" do grupo.

— O que a gente conseguiu identificar foi um grupo muito bem estruturado, com divisão de tarefas separadas entre as mulas, financiamento logístico e operacional. Os alvos são jovens de classe média alta e com instrução escolar — declarou o delegado Ronaldo Reis, responsável pela operação.

A apuração identificou também que a quadrilha usava, além do aeroporto de Porto Alegre, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, em Santa Catarina.

O esquema criminoso é altamente lucrativo, segundo as investigações da PF. A droga é buscada na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, por aproximadamente US$ 3 mil, e enviada por via rodoviária até as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Florianópolis. Para o mercado europeu, os traficantes revendem por aproximadamente 60 mil euros, diz a PF.

A apuração chegou a conclusão de que, a cada envio bem-sucedido, a quadrilha pode perder quatro na fiscalizações que o negócio continua lucrativo.

Quatro pessoas foram presas durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva em Biguaçu, Palhoça e Tubarão, em Santa Catarina, nesta sexta.

A PF quer agora identificar quem são os compradores da droga na Europa, e deve aprofundar as investigações.