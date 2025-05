Policial penal é afastado por suspeita de facilitar entrada de drogas e celulares em presídio de São Borja

Policial penal foi flagrado recebendo envelope de detentos na Penitenciária Estadual de São Borja. MPRS / Divulgação

Um policial penal foi afastado das funções por suspeita de receber dinheiro de apenados da Penitenciária Estadual de São Borja, na Fronteira Oeste, para facilitar a entrada de drogas, celulares e outros objetos ilícitos nas celas. Ele e dois detentos da casa prisional foram alvo de operação por parte do Ministério Público (MP) na manhã desta quarta-feira (28).

Em pelo menos duas situações, as investigações constataram irregularidades. Em um dos casos, em novembro do ano passado, imagens de câmeras de segurança flagraram o policial penal recebendo, dentro da cadeia, um envelope de dois apenados alvos da operação desta quarta-feira.

Em abordagem ocorrida logo depois do fato, o policial penal estava com cerca de R$ 1 mil nos bolsos do uniforme. A situação, considerada suspeita, foi retratada à direção do presídio e, posteriormente, ao Ministério Público.

A investigação apurou que o investigado também manteve contatos suspeitos com outros apenados e com pessoas de fora do estabelecimento prisional, ligadas a ações criminosas. O servidor público foi afastado após pedido do MP à Justiça durante a investigação e será afastado administrativamente pela Polícia Penal.

A Operação PESB2 cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em São Borja, sendo três na penitenciária estadual e outros dois na casa de investigados, outros dois em Itaqui, para a casa e o veículo de uma mulher ligada aos suspeitos, e mais um em Farroupilha, na casa de outra mulher envolvida no esquema. A identidade dos alvos não foi divulgada.

O policial penal investigado foi conduzido à delegacia por conta da quantidade de drogas encontrada em sua residência, alvo de mandado de busca. Ele já foi liberado. No presídio, foram recolhidos celulares e drogas nas celas de dois alvos da operação.

O objetivo da operação desta quarta-feira foi cumprir a decisão de afastamento cautelar do policial penal investigado, bem como apreender celulares, documentos e mídias para verificar se há a participação de mais criminosos envolvidos. Até agora, foi identificado que a prática ilícita acontecia há pelo menos um ano.