Polícia vai procurar vítimas que desistiram de registrar ocorrência em plantão da Delegacia da Mulher

Delegada Tatiana Bastos e chefe de Polícia Fernando Sodré durante vistoria na Delegacia da Mulher. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após anunciar reforço no efetivo e mudança na direção do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil vai começar a busca ativa das 307 mulheres que desistiram do registro de ocorrência nos últimos três meses.

Um relatório interno da Polícia Civil comunicou que, entre fevereiro e abril, vítimas desistiram de finalizar boletim de ocorrência no plantão da 1ª Delegacia Especializada por demora no atendimento. As informações sobre a carência de pessoal foram reveladas em reportagens da jornalista Adriana Irion, do Grupo de Investigação da RBS (GDI).

Conforme a nova diretora do DPGV, delegada Tatiana Bastos, as mulheres que preencheram os formulários serão procuradas pelas equipes.

— Já solicitamos que sejam encaminhados todos os formulários a partir de fevereiro deste ano, vamos fazer busca ativa em todos os casos. Mais importante do que identificar os motivos das desistências, é poder ofertar um atendimento para essas mulheres — afirmou a delegada em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Conforme a diretora, a partir das medidas adotadas para reforço do efetivo, o cenário no atendimento mudou.

— Não tivemos mais nenhum minuto de espera, era só tempo de pegar a ficha. Não houve nenhuma desistência, nem espera além do tempo necessário para preencher formulário — frisou.

A delegada destacou que as desistências no momento do registro de ocorrência são comuns e também fazem parte do ciclo da violência que as mulheres estão submetidas. Por isso, alerta que é preciso monitoramento constante de toda a rede de proteção e sociedade.

— Muitas vezes desistem no momento de assinar a ocorrência. Muitas, no hospital, quando foram vítimas de tentativa de feminicídio, negam que o agressor seja o autor da violência, porque isso faz parte do ciclo. Às vezes ela tá sentada ali e ele tá ligando — disse Tatiana Bastos.

Titular da Deam por diversos anos, a policial afirma que estabeleceu uma série de prioridades para os primeiros 15 dias no comando do departamento. Entre elas, estão conversas com Ministério Público e Judiciário, além de visitas aos abrigos e albergues de mulheres vítimas de violência.