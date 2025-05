Polícia investiga morte de pelo menos 25 cachorros por suspeita de envenenamento em Caçapava do Sul

A Polícia Civil investiga a morte recente de pelo menos 25 cães por suspeita de envenenamento em Caçapava do Sul. No caso mais recente, quatro animais foram encontrados sem vida nesta quinta-feira (22), e já foram encaminhados para a perícia. Eles estavam no pátio de uma casa, no bairro Vivian. Em fevereiro, a polícia já apurava a morte de outros 30 cães.