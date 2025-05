Polícia investiga morte de jovem encontrada com as mãos amarradas em Cidreira

A Polícia Civil investiga a morte de Jenifer de Deus Cardoso, de 20 anos, ocorrida em Cidreira, no Litoral Norte. De acordo com o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, o corpo dela foi encontrado pela irmã no final da tarde de quinta-feira (15), em uma área de mata próxima ao Estádio Sessinzão, no bairro Parque dos Pinus.