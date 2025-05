Polícia Federal prende homem em Porto Alegre durante operação nacional contra pedofilia

A ação foi deflagrada em todas as unidades federativas do país.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14), a Operação Proteção Integral II, uma ação coordenada em todos os Estados brasileiros para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. No total, 44 pessoas foram presas em flagrante. Em Porto Alegre, um homem de 62 anos foi preso, no bairro Petrópolis, na Zona Leste, por armazenar imagens de abuso sexual infantil.

Ao todo, são cumpridos 129 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, com foco na identificação e prisão de abusadores sexuais que atuam pela internet. No Rio Grande do Sul foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão: o de Porto Alegre, que levou a prisão de um homem; um em Alvorada; outro em Novo Hamburgo; e o último em Santa Cruz do Sul.