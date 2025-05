Polícia Federal desarticula grupo que envia drogas para Europa em voos comerciais

A operação Tropeiros II cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Niterói (RJ), São Paulo, Campinas (SP) e Salvador (BA) . Cerca de cem policiais federais e agentes do Ministério Público Federal (MPF) foram mobilizados para cumprir os mandados em residências e empresas de investigados, além de casas de câmbio e um escritório de advocacia.

No continente europeu, eles entregavam a cocaína para pessoas indicadas pelo grupo criminoso, as quais revendiam a droga.

Origem da investigação

As investigações começaram depois da prisão, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, em 2019, de uma mulher com 3,2 kg de cocaína escondidos no forro de uma bagagem que seria despachada para Portugal.