Polícia do RS prende nove pessoas em segunda fase de operação contra o tráfico

A Polícia Civil deteve nove pessoas ao cumprir 15 mandados de prisão preventiva durante a segunda fase da Operação Tríade, realizada nesta quarta-feira (28) em Sapiranga , no Vale do Sinos. Em setembro de 2024, na primeira etapa da ofensiva, outras 12 ordens judiciais foram executadas.

Segundo a polícia, os presos são suspeitos de atuar em parceria com uma facção criminosa dominante em bairros de Sapiranga. Tortura e homicídio estão entre os crimes praticados pelo grupo, conforme a polícia.

Nesta etapa, oito pessoas foram presas durante as diligências em endereços de Sapiranga e três já estavam no sistema prisional. Um homem com sentença condenatória foi localizado durante a operação.