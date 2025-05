Polícia Civil faz buscas a criminosos que mataram dois jovens na zona leste de Porto Alegre

O crime aconteceu em estabelecimento na Rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon. Uma mulher grávida foi baleada no pé. Ela foi atendida e não corre risco.

— Foram mais de 20 tiros disparados. Dois homens entraram em uma loja de conveniência de bebidas e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. Dois homens jovens, sem antecedentes criminais, foram mortos na hora — informou o titular da delegacia, delegado Gabriel Borges.

As vítimas foram identificadas pela Brigada Miliar como João Victor Costa Conceição, de 19 anos, e Guilherme de Oliveira Coronas, de 18 anos. Ainda não se sabe se as vítimas do crime eram, de fato, os alvos do criminosos. Imagens de câmeras de segurança do local poderão ajudar a polícia a identificar os assassinos.