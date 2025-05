Polícia Civil deve ouvir advogado investigado por fraudes contra clientes até o fim desta semana 

O advogado Daniel Fernando Nardon, que está no Complexo Prisional de Canoas, deve ser interrogado pela Polícia Civil até o final desta semana. A expectativa é do delegado Vinícius Nahan, que conduz a investigação de supostas fraudes cometidas por Nardon e um grupo de advogados.

A Operação Malus Doctor investiga um grupo de advogados suspeito de fraudar procurações judiciais para contratar empréstimos em nome de clientes e lesar instituições financeiras com processos fraudulentos. Estima-se que o grupo teria movimentado R$ 50 milhões e lesado mais de 10 mil pessoas com o esquema. Dos 14 alvos da operação, nove são advogados.

Conforme a investigação, as vítimas do grupo seriam clientes que buscavam renegociar juros que consideravam abusivos sobre empréstimos junto a instituições financeiras. Após ajuizar ações revisionais contra as instituições financeiras, o grupo contrataria empréstimo em nome dos clientes e o valor entrava na conta deles. As vítimas acreditavam que a quantia era uma indenização por conta da ação judicial.