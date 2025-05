PF prende membros de grupo catarinense suspeito de levar drogas até a Europa por aeroportos

As investigações começaram após duas pessoas serem presas em flagrante no Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, em abril de 2024.

Com a apuração, foi possível identificar a existência de um esquema estruturado, que envolvia "mulas", pessoas que escondem a droga nas malas ou no próprio corpo, divisão de tarefas, financiamento logístico e operacional da organização criminosa.

A investigação apontou ainda a ligação do grupo investigado com diversos casos de prisões em flagrante ocorridos no Aeroporto Internacional de Florianópolis, além da existência de uma ramificação na Europa, a qual realizava a difusão da cocaína por diversos outros países, segundo o g1 .

De acordo com a PF, os criminosos adquirem a droga por cerca de US$ 3 mil o quilo no Equador e revendem por 60 mil euros na Europa. Eles estimam que mesmo perdendo quatro em cinco tentativas de transporte do material, ainda é lucrativo.