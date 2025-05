PF indicia ex-superintendente do Ibama no RS e outros cinco por esquema de repasse de aves para criadores particulares

Paulo Guilherme Carniel Wagner é suspeito de desviar animais do Ibama. RBS TV / Divulgação

Seis pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal (PF) em uma investigação que apurou um suposto esquema de envio ilegal de animais para criadores particulares por meio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Rio Grande do Sul.

Em troca, eles receberiam até R$ 20 mil por negociação. O relatório, concluído nesta quinta-feira (8), é a peça final do inquérito da Operação Celeno, que teve mandados cumpridos em dezembro de 2024. O documento foi entregue nesta sexta (9).

A PF não divulgou os nomes dos envolvidos, mas a RBS TV apurou que um dos responsabilizados é o ex-superintendente substituto do Ibama no RS e ex-chefe do Cetas Paulo Guilherme Carniel Wagner. Também é apontado como participante do esquema o analista ambiental do Ibama Emerson Strack Skrabe. Eles estão afastados administrativamente das funções e há pedido da PF para um afastamento permanente (veja os posicionamentos dos envolvidos ao final do texto).

Suposta rede de fraudes

Segundo a investigação da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente da PF, os suspeitos ofereceriam aves retiradas ilegalmente do Cetas a interessados em obter registro como criadores comerciais.

Uma dessas aves, uma harpia, foi levada por um criador para apresentações, com cobrança de ingressos, em São Francisco de Paula, diz a PF (saiba mais abaixo).

O inquérito aponta que o grupo alegava se tratar de um processo de reabilitação dos animais, mas, na prática, utilizava essa justificativa para encobrir uma suposta rede de fraudes, incluindo a emissão irregular de autorizações, manipulação de sistemas de controle e alterações fraudulentas nos registros dos plantéis.

A delegada responsável pelo inquérito, Jeanie Tufureti, revela que, em troca, os envolvidos recebiam pagamentos. Segundo ela, a PF identificou depósitos nas contas do ex-chefe do Cetas através da quebra de sigilo bancário obtida junto à Justiça Federal. Depoimentos de testemunhas do inquérito reforçam a suspeita.

— Nós vimos alguns ganhos, ainda que não de grande monta, como um depósito de R$ 20 mil para um dos servidores. O objetivo era esse lucro. A gente investiga ainda outras formas que esse dinheiro pode ter sido passado para os servidores, mas a gente tem depoimentos de pessoas que até foram iludidas, achando que realmente seriam legalizadas junto ao Ibama e pagaram R$ 10 mil, R$ 20 mil a um intermediador dos servidores, que faria essa comunicação com o pessoal do Cetas — diz a delegada.

O inquérito foi remetido pela Polícia Civil ao Ministério Público Federal (MPF), que deve avaliar se oferece denúncia à Justiça, pede mais investigações ou arquiva o caso.

Maior ave do Brasil

Harpia teria sido desviada do Ibama para criador particular. RBS TV / Divulgação

Um dos animais que teriam sido destinados de maneira ilegal seria uma harpia, a maior ave de rapina das Américas, que pode chegar a 1m20cm de altura e ter 2m de comprimento (da ponta de uma asa à ponta da outra). Em 2022, o Jornal do Almoço mostrou em reportagem um animal da espécie trazido pelo então diretor do Ibama para o RS.

Na entrevista da época, ele alegou que seria reabilitado e depois reintroduzido na natureza. Conforme a PF, no entanto, o bicho, na verdade, foi mantido em cativeiro e seria usado para espetáculos em Gramado.

A delegada complementa:

— No caso específico das harpias, elas estavam lá há alguns anos já, estavam supostamente para reabilitação, mas nunca foram reabilitadas porque continuam lá até hoje. Não foi feito nenhum procedimento para reabilitar e uma possível soltura na natureza.

A documentação sobre a existência de um projeto de repovoamento de harpias no RS só foi apresentada em novembro de 2024, segundo a PF. A apuração aponta, no entanto, que, desde 2022, os animais da espécie vinham sendo destinados a um criador de São Francisco de Paula.

Inspeção em criadouro

A investigação da PF teve início após uma inspeção feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) no criadouro em que estavam as harpias no RS, chamado Vale dos Falcões, em São Francisco de Paula, na Serra. Os servidores estaduais identificaram a ausência de documentação e repassaram o caso para a PF.

Durante o inquérito, a PF constatou que não eram somente as harpias destinadas sem documentação para criadores. Diversas aves, como papagaios, tucanos e outras espécies, saíam do Cetas e eram encaminhadas para criadores particulares sob a alegação de reabilitação. Mas, na verdade, nunca voltavam à natureza.

Um dos casos descobertos envolve nove papagaios-verdadeiros que estavam no Cetas e teriam sido oferecidos para um terceiro como formação de plantel — ou seja, uma espécie de "time" de aves de um criador comercial.

Para a delegada, os crimes identificados favorecem o tráfico de animais silvestres:

— A gente sabe que esse crime é muito intenso, no Rio Grande do Sul nós temos muito tráfico (de animais). As espécies ameaçadas de extinção, claro, são mais valorizadas. É o caso da harpia, que são poucos espécimes que nós encontramos ainda na natureza.

Os suspeitos

A RBS TV conseguiu apurar quem são quatro dos seis envolvidos:

Paulo Guilherme Carniel Wagner

Analista ambiental de carreira do Ibama, ex-diretor substituto do órgão no RS. Foi chefe do Cetas do Ibama no RS e na Paraíba. Seria a pessoa responsável por destinar os animais. Indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato (desvio de bens públicos para fins particulares), inserção de dados falsos em sistema público e concessão irregular de licenças ambientais.

Emerson Strack Skrabe

Biólogo e analista ambiental de carreira do Ibama. Atuou no Cetas do órgão no RS. Apontado como responsável por fazer adulterações no Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre (Sisfauna). Indiciado pelos mesmos crimes.

Gustavo Trainini

Biólogo e falcoeiro. Proprietário do Vale dos Falcões. Teria sido beneficiado com as harpias destinadas através do Cetas e sem documentação. Foi indiciado por manter animais silvestres em cativeiro ilegalmente, sem permissão, ou usando uma licença de forma errada, especialmente se os animais são de espécies ameaçadas e por deixar de cumprir uma obrigação ambiental imposta por lei, regulamento ou autoridade.

Nelson Arrué Silveira

Criador comercial. Presidente da Federação Internacional dos Criadores. Teria relação próxima com Paulo e atuado como intermediador, segundo a investigação. Indiciado por associação criminosa, desvio de recursos públicos para benefício próprio, por inserir informações falsas em sistemas oficiais, por se passar por autoridade pública e por oferecer ou prometer vantagens indevidas a servidores.

Operação Celeno

Celeno, na mitologia grega, era uma das três harpias encontradas por Eneias no arquipélago de Strofades. Ela ficou conhecida por revelar profecias sobre as jornadas futuras do herói. O nome da operação faz referência a três aves harpias encontradas em um criadouro comercial no Rio Grande do Sul. Essas aves teriam sido entregues ao criadouro por servidores do Ibama sem qualquer documentação legal, sendo o ponto de partida para as investigações.

O que diz o Ibama

"O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa que recebeu ofício da Polícia Federal referente às investigações conduzidas no âmbito da Operação Celeno, deflagrada em dezembro de 2024.

Em decorrência disso, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos relatados, o qual está em curso sob responsabilidade da Corregedoria do Ibama."

Manifestações dos suspeitos

Paulo Guilherme Carniel Wagner

"A defesa do Sr. Paulo Guilherme Carniel Wagner não se manifestará no momento, agradecendo o espaço aberto, diante estar ainda em curso o presente Inquérito Policial Federal.

Lembrando que o mesmo já foi colaborador desta emissora em inúmeras reportagens, sempre com conduta exemplar em prol de informar a sociedade quando solicitado.

Eduardo Maluhy Advogado OAB/RS 46.612"

Nelson Arrué

"Meu nome é Nelson Arrué, estudante de Direito, criador de passeriformes há mais de 40 anos, ambientalista e defensor da causa animal, atuando firmemente no combate ao tráfico de animais silvestres.

Fui presidente da FEORS (Federação das Entidades Ornitológicas do Estado do Rio Grande do Sul) de 2018 a 2024 e também exerci a função de vice-presidente do SINCA-Xerimbabo (Sindicato dos Criadores do Brasil). Atualmente, ocupo o cargo de presidente da FIC – Federação Internacional dos Criadores (www.federacaodoscriadores.com.br), onde desenvolvo um trabalho contínuo voltado à preservação ambiental e ao bem-estar animal.

Sobre a ação da Polícia Federal:

Desconheço qualquer prática ilícita relacionada às minhas atividades, seja no âmbito da federação, seja em relação aos órgãos ambientais. Sempre atuei com transparência e responsabilidade. No IBAMA, mantive e mantenho uma relação de profundo respeito com os servidores, os quais sempre me acolheram de forma ética e profissional. Infelizmente, não posso dizer o mesmo em relação à SEMA, onde sempre atuei com firmeza na cobrança pelo cumprimento das leis estaduais e federais.

Registro aqui meu apreço ao veterinário Paulo Wagner Carniel, responsável pelo CETAS, que sempre me recebeu de maneira cordial, tanto pessoalmente quanto por meio de solicitações registradas via SEI no IBAMA.

Quanto à investigação em curso — iniciada há mais de três anos e que se arrasta há mais de cinco meses sem provas concretas — lamento profundamente a condução baseada em suposições e interpretações subjetivas. Trata-se de um processo movido por pessoas que se incomodam com a verdade, amparadas por cargos comissionados, utilizando o poder público para criar um cenário lamentável, sem respaldo legal ou comprovação efetiva.

Estamos sendo vítimas de uma situação irreparável, que jamais será compensada financeiramente. A confiança no devido processo legal e na verdade permanece inabalável".

Gustavo Trainini

"NOTA À IMPRENSA

Agradeço o espaço concedido para que eu possa me manifestar sobre as circunstâncias relacionadas ao inquérito policial instaurado em razão da fiscalização realizada pelo IBAMA nas dependências da Hayabusa.

Registro, desde logo, a importância do trabalho da imprensa na apuração de fatos de interesse público e na garantia do contraditório. No entanto, é necessário esclarecer que, até o momento, não tive acesso integral aos autos do inquérito policial em questão.

Em razão dessa limitação, não me assistem as informações necessárias para tecer qualquer consideração mais aprofundada ou posicionamento sobre os fatos noticiados porque sequer sei o que eventualmente foi investigado e tampouco doque eventualmente possa estar sendo acusado.

Neste contexto reservo-me, respeitosamente, ao direito de me manifestar apenas após ser devidamente informado dos elementos contidos no inquérito, o que ocorrerá tão logo seja franqueado o acesso integral ao referido procedimento investigatório.

Reitero meu compromisso com a legalidade, a ética e a conformidade ambiental, valores que sempre nortearam as atividades da Hayabusa Falcoaria Ambiental Ltda, assim como minha disposição para, no momento oportuno e com as informações completas em mãos, prestar todos os esclarecimentos cabíveis às autoridades competentes e à imprensa, se for o caso.

Atenciosamente,

Luiz Gustavo Trainini da Silva"

Emerson Strack Skrabe

"Nota à imprensa

A defesa esclarece que não recebeu, até o momento, qualquer comunicação oficial sobre eventual indiciamento. Qualquer informação divulgada nesse sentido, sem respaldo nos autos, é precipitada. Assim que houver acesso formal a eventual ato oficial, a defesa se manifestará de forma adequada.

Michel França