PF identifica líder de facção ligado a plano contra autoridades e assalto de R$ 14 milhões em aeroporto de Caxias do Sul

Ataque no terminal aéreo de Caxias do Sul aconteceu em junho de 2024. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após mais de 11 meses de trabalho, a segunda fase da Operação Elísios, da Polícia Federal (PF), revelou conexões entre o assalto ao avião-pagador, em 2024, no Aeroporto de Caxias do Sul, na Serra, e a cúpula de uma facção criminosa de atuação nacional.

Durante as investigações sobre o crime no RS, a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat) também encontrou indícios de lavagem de dinheiro do grupo por meio de igrejas e ainda levou à identificação de um dos suspeitos envolvidos em um plano de assassinato de autoridades de segurança, entre elas, o senador e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, descoberto em 2023 pela PF.

O assalto resultou no roubo de R$ 14 milhões que foram transportados por uma aeronave vinda de Curitiba. Os criminosos usaram viaturas falsas da Polícia Federal para abordar o avião logo após o pouso.

De acordo com a PF, haveria participação de um funcionário de uma empresa de transporte de valores, que teria repassado informações privilegiadas ao grupo. Duas pessoas — um policial e um assaltante — morreram no crime.

Identificação do suspeito

Durante as investigações, os agentes conseguiram identificar o homem por trás do codinome "Me Erra", que já havia aparecido na Operação Sequaz, de 2023, sobre o plano contra Moro e autoridades. Segundo a PF, trata-se de Alex Santos Pereira, apontado como membro da chamada "sintonia restrita" do Primeiro Comando da Capital (PCC) — núcleo de liderança da facção.

Na quarta-feira (28), agentes estiveram em endereços ligados a Pereira, que não foi encontrado. Ele agora é considerado foragido, já que a PF possui um mandado de prisão preventiva contra ele.

Ao lado dele, também é procurado Josemir Matias da Silva, o "PP", suspeito de ter financiado o assalto em Caxias do Sul. A PF suspeita que os dois estariam escondidos na Bolívia e iniciou uma articulação de cooperação internacional com a Interpol para prendê-los.

— Das 21 medidas de prisão cumpridas, alguns alvos ainda estão foragidos. Dois deles, considerados parte da coordenação intelectual do grupo, estão homiziados na Bolívia. Já ativamos a cooperação jurídica e policial internacional para promover suas capturas — declarou Marcio Teixeira, chefe da Delepat da PF no RS.

Lavagem de dinheiro em igrejas

A investigação também revelou mensagens entre criminosos discutindo formas de lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e outros crimes. Uma das alternativas mencionadas era usar organizações não-governamentais (ONGs) ou igrejas como fachada.

"Tem que ser ONG ou igreja que não tá nem aí. Porque a p*** vem. A Federal vem pa cima com tudo", diz uma das mensagens encontradas no celular de um dos investigados.

Também foram identificadas mensagens entre os suspeitos sobre depósitos para prefeituras de Estados como São Paulo, Ceará, Amazonas, entre outros, o que seria outra forma de lavagem de dinheiro. Como o crime não é objeto da Operação Elísios, a PF gaúcha compartilhou a informação com as outras sedes para que novos inquéritos sejam instaurados para investigar o grupo.

— A Operação Elísios se dedicou a revelar a autoria e materialidade de circunstâncias afetas ao grande assalto ocorrido em Caxias do Sul. Claro, nós atingimos também provas outras relacionadas a um grande esquema de lavagem de dinheiro promovido por essa facção paulista. Esse material agora, ele vai ser encaminhado para as bases investigativas correspondentes para que tenha o tratamento adequado e o enfrentamento a essa modalidade delitiva— confirmou Teixeira.

Carta codificada

A PF ainda apreendeu uma carta codificada, mista de letras e números. Seria um plano de resgate de um preso em Campo Grande (MS), em 2023. De acordo com os investigadores, trata-se de uma mensagem interna da facção, evidenciando a atuação estruturada do grupo em diferentes Estados.

A carta foi decodificada na operação Elísios, de acordo com o delegado:

— Encontramos um material codificado que corresponde a uma carta dessa facção paulista, demonstrando, então, a hierarquia daqueles indivíduos sobre os quais recaíram as medidas de prisão deflagradas pela Polícia Federal.

Crimes pelo país

Desde 2016, o mesmo núcleo do PCC é suspeito de envolvimento em ao menos 25 grandes roubos em Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco. As provas colhidas no RS, incluindo vestígios de DNA e mensagens trocadas entre os suspeitos, devem reforçar novas frentes de investigação em outras regiões.

A Polícia Federal pretende concluir o inquérito da segunda fase da operação Elísios em até 30 dias. A primeira fase da investigação resultou no indiciamento de 19 pessoas. Todos viraram réus por crimes como latrocínio e organização criminosa.

Veja a lista de crimes atribuídos ao grupo, segundo a PF: