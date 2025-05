Operação da PF contra investigados por assalto ao aeroporto de Caxias tem troca de tiros e suspeito baleado em Gravataí

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (28), 47 mandados contra suspeitos de assaltar o aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, em junho do ano passado. Um dos investigados teria reagido à abordagem e foi baleado, em Gravataí. Não há informações sobre o estado de saúde dele, que foi internado no Hospital Dom João Becker, daquele município.

Essa é a segunda fase da Operação Elísios. Na ação, são cumpridas 17 ordens de prisões preventivas e quatro de prisões temporárias, além de 26 buscas domiciliares e do bloqueio de contas bancárias e bens. Ainda não há informações sobre o número de presos até o momento.

Mais de 200 policiais federais executaram, simultaneamente, as medidas judiciais nos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

As ordens judiciais são abrangem domicílios nas cidades gaúchas de Taquara, Parobé, Gravataí e Caxias do Sul, na catarinense Navegantes, em Curitiba, no Paraná, e em São Paulo.

Durante o cumprimento de um dos mandados, em Gravataí, um homem foi baleado. A reportagem apurou que se trata de Vitor Ricalde Soares, que seria ligado a Diego Moacir Jung, o Dieguinho, conhecido ladrão de carros-fortes gaúcho e um dos que a PF considera mentor do assalto no aeroporto caxiense.

Soares teria reagido quando policiais chegaram em uma casa no Moradas do Vale 3 e houve tiroteio. Nenhum policial se feriu. Ele está internado no Hospital Dom João Becker, na quele município, e não corre risco de morte.

A ação assustou moradores das proximidades.

— Um tiroteio horrível. Eu estava acordando para ir trabalhar. Deu muito medo. Não sabia nada. Nem olhei, só me atirei no chão. A gente não está acostumado com isso — contou Miriam Goulart dos Santos, 75 anos.

A suspeita é de que o homem baleado tenha ligação com uma facção com base na zona leste da Capital.

Duas facções

No ataque, em 19 de junho de 2024, nove integrantes de duas facções — uma gaúcha e outra paulista — usaram veículos disfarçados como viaturas da Polícia Federal e uniformes policiais para assaltar um avião-pagador.

Eles acessaram a área restrita do aeroporto e renderam funcionários na guarita. Posteriormente, abordaram, com disparos de grosso calibre, a aeronave, levando cerca de R$ 30 milhões. Metade da quantia foi recuperada ainda próximo ao local do crime, no veículo em que estava um bandido morto em confronto com guardas de transporte de valores. Um policial, Fabiano Oliveira, 47 anos, também morreu na ação.

Imagens mostram a ação dos bandidos:

Nesta etapa da Operação Elísios, um grupo de pessoas que emprestou contas bancárias e esconderijos a eles são alvos.

A ação é comandada pelo delegado Márcio Teixeira, da Delegacia de Patrimônio da PF. Os investigados são suspeitos de crimes que, em caso de condenação, as penas máximas podem atingir 97 anos.