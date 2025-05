PF apura possível aquisição ilegal de lousas interativas em Santa Cruz do Sul

PF quebrou o sigilo bancário e bloqueou valores em contas ligadas a quatro investigados. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a Operação Touch Screen, que apura suspeitas de fraudes em licitação na compra de 185 lousas interativas pela prefeitura de Santa Cruz do Sul entre 2021 e 2023. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 2 milhões, segundo o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e determinada a quebra de sigilo bancário com bloqueio de valores em contas ligadas a quatro investigados — pessoas físicas e jurídicas. Também houve o sequestro de um imóvel. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e cumpridas em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

Investigação

A Polícia Federal informou que a investigação teve início a partir de reportagens da impresa. Em 22 de março do ano passado, o Grupo de Investigação da RBS (GDI) revelou que a empresa Smart Tecnologia em Comunicações, que estava sob investigação, recebeu mais de R$ 58 milhões com a venda de telas interativas para 25 prefeituras, entre elas, Santa Cruz do Sul.

A partir da denúncia do GDI, relatórios de auditoria do TCE-RS identificaram indícios de superfaturamento e direcionamento na licitação. Segundo a PF, uma das empresas forneceu orçamentos com valores desproporcionais ao mercado, o que embasou a decisão da prefeitura de aderir a uma Ata de Registro de Preços e efetuar a compra por meio de outra empresa também investigada.

Estima-se que o prejuízo ao erário público, resultante da compra das 185 telas interativas, tenha correspondido a R$ 2.053.870,00, conforme relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Além das fraudes licitatórias, a operação apura ainda possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, envolvendo agentes públicos e representantes da empresa beneficiada.

A reportagem entrou em contato com a empresa investigada e aguarda retorno. O espaço fica aberto para manifestações.

Denúncia do GDI

De acordo com investigação do GDI, a Smart, que está sob investigação por supostas práticas de sobrepreço e direcionamento de contratações com o poder público, teria vendido pelo menos 1.820 unidades de telas interativas a prefeituras gaúchas em 33 operações de adesão à ata de registro de preço, modalidade conhecida como carona por acelerar o gasto público.

Confira as compras de telas interativas por carona feitas pela prefeitura de Santa Cruz do Sul junto à Smart, reveladas pelo GDI: