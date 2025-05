Paulo Cupertino é condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele

Ele está preso desde 2022, três anos após o crime. Polícia Civil SP / Divulgação

Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019, foi condenado a 98 anos de prisão. Ele foi julgado nesta sexta-feira (30) no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O Ministério Público denunciou o empresário por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. As informações são do jornal O Globo.

A condenação foi proferida pelo juiz Antonio Carlos Pontes de Souza após decisão do júri popular formado por sete pessoas. O julgamento se estendeu por dois dias. Cupertino está preso desde 2022, três anos após o crime.

Os outros dois réus no processo, Eduardo José Machado e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora — acusados de terem ajudado na fuga — foram absolvidos.

A sentença considerou que a pena do réu deveria ser majorada porque a ação em questão “gerou abalo psicológico não apenas à família da vítima, mas igualmente à família do próprio réu”, além disso, o crime foi cometido com “extrema violência” e na presença da filha do réu e namorada da vítima.

A filha de Cupertino, Isabela Tibcherani, que à época do crime tinha 18 anos, disse no depoimento que o pai era contrário ao relacionamento com Rafael Miguel — ator que havia interpretado a personagem “Paçoca” em Chiquititas. Segundo Isabela, o pai recepcionou as vítimas com “agressividade” no dia do crime, quando a família foi deixá-la em casa, na Zona Sul da capital paulista. Ela não viu o crime, mas ouviu os barulhos dos disparos.

Ela também disse que atualmente toma remédios psiquiátricos e que se preocupa com a saúde mental do irmão, que também estava em casa na ocasião.

— As pessoas não se colocam no meu lugar, não sabem a dor que é ter que revisitar sempre o momento mais traumático da minha vida. O tanto de remédio que eu tomo hoje em dia, para ansiedade, para transtorno pós-traumático, por conta de uma ação de uma pessoa que deveria me proteger e cuidar de mim.

Relembre o caso

Rafael Henrique Miguel tinha 22 anos. Reprodução / Instagram

Rafael Henrique Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, foram mortos a tiros na tarde de 9 de junho de 2019, em São Paulo. Com 22 anos na época, o ator era conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela Chiquititas, do SBT.

O ator namorava Isabel Tibcherani, que tinha 18 anos na época do crime. Acompanhado dos pais, ele foi até a casa da companheira naquela tarde para conversar sobre o relacionamento.

Durante a conversa, o pai da jovem chegou ao local armado e efetuou 13 disparos contra Rafael e sua família. Apontado como principal suspeito, por não aceitar o namoro do ator com sua filha, Paulo Cupertino, ao ser preso, alegou ser inocente:

— Eu sou inocente. Não matei ninguém — disse, em maio de 2022.