Operação investiga suspeito de se passar por autoridades para aplicar golpe dos nudes

O Ministério Público (MP) realizou nesta terça-feira (27) uma operação contra um suspeito de se passar por autoridades para aplicar o chamado golpe dos nudes. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.

A ofensiva ocorreu em Gravataí, na Região Metropolitana, e teve como alvo um homem de 23 anos que usa tornozeleira eletrônica e responde a inúmeros processos criminais, entre eles tentativa de homicídio. A ação apura se há mais pessoas envolvidas nos atos criminosos.

Segundo o MP, o indivíduo tentou extorquir uma vítima de Sergipe ao se identificar como um adolescente que queria iniciar um relacionamento com troca de fotos íntimas.

Como foi a tentativa de golpe

O contato inicial ocorreu pelo Instagram, com a posterior migração para o WhatsApp. Foi então que começou a troca de fotos íntimas com o suposto adolescente.

Depois, com outro telefone, o golpista se passou por Alexandre Saltz, procurador-geral de Justiça do RS que, na narrativa do crime, foi alertado pela família do menor de idade. O objetivo da "autoridade" foi dizer que a vítima estava cometendo um crime ao trocar fotos íntimas com um adolescente.

Por fim, o criminoso — passando-se por Saltz — propôs um "acordo" para que a investigação não prosseguisse: o pagamento de R$ 3 mil, que também seria utilizado no tratamento psicológico do suposto adolescente.

A vítima de 26 anos acionou o Ministério Público após desconfiar da situação e não pagou o valor exigido. Segundo o MP, a suspeita é que mais pessoas tenham participado do esquema, o que será analisado a partir do material apreendido na operação.

— Os investigados usaram o nome do procurador-geral de Justiça do Estado, mas já se fizeram passar também por policiais civis e militares, juízes e outros promotores de Justiça. Autoridades não entram em contato exigindo dinheiro de pessoas, até porque isso também configura crime e deve ser denunciado — diz a promotora Maristela Schneider, coordenadora do 2º Núcleo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A Justiça também autorizou a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático do suspeito. Foram deferidos ainda os bloqueios de contas bancárias e chaves Pix utilizadas no esquema. A operação, batizada de Verdade Nua, teve apoio da Brigada Militar.

Orientações do MP para evitar o golpe dos nudes

Antes de tudo, lembrar que pedofilia é crime , mas sempre ficar alerta para não iniciar conversas com perfis desconhecidos, evitar a troca de nudes e não fazer transferência de valores para desconhecidos

, mas sempre ficar alerta para não iniciar conversas com perfis desconhecidos, evitar a troca de nudes e não fazer transferência de valores para desconhecidos Analisar o perfil e desconfiar se ele tiver poucos contatos ou informações pessoais. Além disso, ficar alerta a flertes exagerados e a pedidos rápidos para troca de fotos íntimas

Se já estiver mantendo contato com alguém desconhecido, solicitar videochamadas e, se possível, pedir um documento

Tentar marcar um encontro em local público para ver se a pessoa aceita, já que um golpista irá evitar isso

Como denunciar

Antes de denunciar, registre um boletim de ocorrência. No Rio Grande do Sul, pode-se procurar também o Ministério Público. Se morar em Porto Alegre, o contato pode ser feito pelo telefone (51) 3295-1100 e, no interior do Estado, entre em contato com a promotoria de Justiça mais próxima pelos telefones disponibilizados no site do MPRS.