"No passado não tinha essa cultura", diz novo chefe de polícia sobre violência contra mulher

Com 43 anos de Polícia Civil, o delegado Heraldo Guerreiro assume a chefia da corporação em meio à crise no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Ele foi anunciado no cargo em 9 de maio. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta terça-feira (27), Guerreiro elencou o combate aos feminicídios como prioridade da sua gestão e questionou sobre desde quando existe essa "cultura da violência" contra a mulher.