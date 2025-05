Mulher é presa após confessar que simulou furto do próprio carro para dar golpe em seguradora

Policiais desconfiaram da versão dada pela proprietária do veículo supostamente furtado em Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

Uma cirurgiã-dentista de Pelotas, no sul do Estado, foi presa na quarta-feira (14) por simular uma ocorrência de furto do próprio veículo para dar golpe em uma seguradora em Porto Alegre.

De acordo com a Delegada Jeiselaure de Souza, titular da Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos (DRV), a mulher registrou uma ocorrência policial informando que seu carro tinha sido furtado por volta do meio-dia, no bairro Rio Branco. Ela foi presa em flagrante no final da tarde do mesmo dia, na Capital.

A Polícia Civil descobriu o crime depois que fez contato com a dentista. Conforme a delegada, a mulher apresentou versões diferentes sobre o contexto do furto e, ao ser questionada, confessou sobre a tentativa de golpe na seguradora junto do namorado e um comparsa. O namorado, conforme Jeiselaure, já tinha antecedentes criminais.

— Ela apresentou falas desconexas e coisas que não faziam sentido. O endereço que ela apontou quando acionou a polícia era um e quando fez o registro era outro. Começamos a interpelar porque algumas informações não batiam — explica a titular da delegacia.

Dinheiro para bancar conserto de uma BMW

A mulher afirmou ter contratado o serviço em abril junto do namorado e outro comparsa, já com a intenção de dar o golpe na seguradora. Com o valor do seguro, ela esperava cobrir os gastos que com uma manutenção do veículo, uma BMW, e ainda dividir parte com o namorado e o comparsa. O conserto estava orçado em R$ 20 mil, enquanto o valor do carro, conforme a tabela Fipe, é de R$ 98 mil.

Durante as investigações, a polícia teve acesso a trocas de mensagens entre a suspeita e o namorado. Em um dos diálogos, ele a orienta sobre o discurso que ela deveria aplicar ao registrar a ocorrência de roubo: "Em momento algum fala em seguro. Só se te perguntarem" disse o homem. Depois, ele ainda detalha: "Chega chorando, diz que fostes roubada e não és da cidade".





— Temos um estudo que aponta que cerca de 12% das ocorrências que envolvem furto e roubo de veículo estão relacionadas às falsas comunicações de crime com o intuito de dar golpe no seguro — afirma a delegada Jeiselaure.

A dentista responderá pelos delitos de falsa comunicação de crime, tentativa de estelionato e associação criminosa. Ela foi encaminhada ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), onde passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (15) e foi concedida liberdade provisória. Os dois homens também devem responder criminalmente, de acordo com a delegada.