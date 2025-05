MP denuncia ex-companheiro por morte de jovem e namorado a facadas em Feliz

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou o ex-namorado de Raíssa Müller, 21 anos pelo assassinato dela e do companheiro, Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos, que aconteceu no município de Feliz, no Vale do Caí, em 18 de abril. De acordo com a Polícia Civil, o casal foi morto a facadas.