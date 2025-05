Morre menina de 11 anos internada com sinais de violência em São Gabriel; pais estão presos

Izabelly Carvalho Brezzolin , 11 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (8), no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), na região central do Estado. Na noite de quarta-feira (7), os pais dela foram presos em São Gabriel , na Fronteira Oeste, por suspeita de terem agredido a menina.

Conforme a Polícia Civil, a menina estava com duas costelas fraturadas, perfuração de pulmão, diversos hematomas e sangramento na genital.

Os pais alegaram que a menina se machucou ao cair da cama. A Polícia Civil considerou a versão incompatível com a gravidade das lesões, e solicitou a prisão dos dois.

— Inquérito prossegue ainda sem definição se estamos diante de um caso de estupro seguido de morte ou de feminicídio. O dolo do agente (intenção) é que vai determinar o enquadramento legal final. Enquanto não saírem as perícias solicitadas, não tenho como fechar a questão — disse o delegado Daniel Severo, responsável pela investigação do caso.