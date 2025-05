Morre idosa esfaqueada em ataque que matou a filha em Três Coroas

Mãe e filha foram atacadas a facadas na noite de segunda-feira em Três Coroas. Vitor Rosa / Agência RBS

A idosa esfaqueada na segunda-feira (19) durante ataque à filha dela em Três Coroas, no Vale do Paranhana, morreu nesta sexta-feira (23). Ela estava internada no Hospital de Pronto Socorro de Canoas desde que foi ferida.

O suspeito de matar Zilma Damiani Mateus, 68 anos, e a filha dela, Juliana Mateus, 40, foi preso preventivamente na terça-feira (20). Ederson Jesus da Silveira, 42 anos, foi encontrado no Hospital Centenário, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Ele apresentava ferimentos no pescoço e nos braços.

Segundo o delegado Ivanir Caliari, titular da delegacia de Três Coroas, o homem deverá responder por duplo feminicídio. O indiciamento está previsto para sair até a próxima semana.

Juliana havia registrado um boletim de ocorrência em 16 de maio e, horas depois, entrou com um pedido de medida protetiva contra o ex-companheiro em caráter de urgência. A Justiça concedeu o pedido no mesmo dia.

A mulher havia procurado a polícia por conta de ameaças que teria recebido em 12 de maio, quando os dois encerraram o relacionamento de oito meses. Uma semana depois, a polícia afirma que o ex-companheiro chegou de moto na residência de Juliana, no centro da Três Coroas. Além dela, estavam na casa a mãe, Zilma, e a filha de cinco anos de Juliana.