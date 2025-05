Morador de Porto Alegre perde R$ 1,8 milhão após cair em golpe de falsa corretora de investimentos

Um dos dois suspeitos que foram presos em Natal, no Rio Grande do Norte.

Um morador de Porto Alegre teve prejuízo de R$ 1,8 milhão após cair em golpe de uma falsa corretora de investimentos. O crime motivou, nesta quinta-feira (22), operação da Polícia Civil gaúcha no Rio Grande do Norte, onde operava o esquema.

O esquema contava com um assessor que entrava em contato com o morador de Porto Alegre por meio de ligações e mensagens no WhatApp. A assinatura de um falso contrato em inglês também ocorreu.

Segundo ele, a plataforma simulava toda a estrutura do site de uma corretora de investimentos, com um painel que mostrava os aportes e a valorização do patrimônio da vítima. Tudo isso, porém, era manipulado pelos suspeitos, que receberam os valores e não compraram os ativos financeiros em nome do homem.