"Minha adolescência foi um inferno", diz vítima de homem preso por crimes sexuais no RS

Uma das vítimas do homem investigado por violência sexual no RS relata que foi estuprada virtual e fisicamente.

Hoje com 22, ela relata que recebeu mensagens do perfil de uma menina da mesma idade, com quem conversou por meses, até ser vítima de estupro virtual .

Estupro físico

Na mesma época do estupro virtual, a jovem afirma que também foi vítima de estupro físico cometido por Ramiro, sem saber que ele era a mesma pessoa por trás do perfil falso que a havia violentado.

158 vítimas

De acordo com o delegado, as possíveis vítimas identificadas teriam entre 8 e 13 anos e são de sete estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Acre e Mato Grosso do Sul.